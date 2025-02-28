Зеленский "сорвал маски с администрации США: обозреватель The Atlantic о скандале в Белом доме

Этот скандал стал знаковым моментом на мировой арене

Скандал между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме открыл глаза многим американцам и союзникам США.

Об этом пишет обозреватель The Atlantic Дэвид Фрум, отмечая, что эта ситуация наконец-то сорвала маски с администрации Трампа.

"Было бы гораздо хуже, если бы на Зеленского давили за закрытыми дверями", — отмечает журналист, объясняя, что открытый спор позволил увидеть настоящую политику Вашингтона по отношению к Украине.

Фрум считает, что "Трамп и Вэнс продемонстрировали свою приверженность России и личную неприязнь к Зеленскому", а также подчеркнул, что теперь союзники Америки должны задуматься над планом Б для обеспечения собственной безопасности.

Журналист заключает, что "республиканцы сегодня обнажили свое настоящее лицо перед миром", и это событие станет знаковым в международной политике.

Напомним, президент США Дональд Трамп после напряженных переговоров с Владимиром Зеленским провел закрытое совещание с вице-президентом Джей Ди Венсом, госсекретарем Марко Рубио и министром финансов Мелиссой Бессент.

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