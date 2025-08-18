- Дата публикации
Зеленский советовался с лидерами стран Европы перед встречей с Трампом: что решили
Зеленский провел встречу с европейскими лидерами перед переговорами с Трампом.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что провел в Вашингтоне консультации с рядом европейских лидеров, чтобы скоординировать позиции перед встречей с Трампом в Овальном кабинете.
Об этом глава государства написал в соцсети Х.
Зеленский подчеркнул, что его основная цель — надежный и длительный мир для Украины и всей Европы.
По его мнению, от Путина не стоит ожидать, что он сам откажется от агрессии и новых захватнических попыток. Поэтому президент призвал сохранить давление США, Европы и всего мира на Россию.
«Мы должны остановить убийства, и я благодарю партнеров, которые работают для этого и в конце концов для надежного и достойного мира. Вместе с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и генсеком НАТО скоординировали наши позиции перед встречей с президентом Трампом. Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир», — подытожил он.
Раньше мы писали, кого Трамп и Зеленский возьмут с собой на встречу в Белом доме.
Напомним, что переговоры Трампа и Зеленского пройдут сначала в формате тет-а-тет и начнутся около 20:15 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию смотрите по ссылке.