Зеленский советовался с лидерами стран Европы перед встречей с Трампом: что решили

Переговоры Зеленского и евролидеров в Вашингтоне

Президент Владимир Зеленский рассказал, что провел в Вашингтоне консультации с рядом европейских лидеров, чтобы скоординировать позиции перед встречей с Трампом в Овальном кабинете.

Об этом глава государства написал в соцсети Х.

Зеленский подчеркнул, что его основная цель — надежный и длительный мир для Украины и всей Европы.

По его мнению, от Путина не стоит ожидать, что он сам откажется от агрессии и новых захватнических попыток. Поэтому президент призвал сохранить давление США, Европы и всего мира на Россию.

«Мы должны остановить убийства, и я благодарю партнеров, которые работают для этого и в конце концов для надежного и достойного мира. Вместе с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и генсеком НАТО скоординировали наши позиции перед встречей с президентом Трампом. Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир», — подытожил он.

Напомним, что переговоры Трампа и Зеленского пройдут сначала в формате тет-а-тет и начнутся около 20:15 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию смотрите по ссылке.