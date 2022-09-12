Зеленский советует Трампу посмотреть на войну в Украине без "розовых очков"

Об этом украинский президент сказал в интервью CNN, отвечая на вопрос журналиста о том, что он сказал бы Трампу, который поддержал и назвал "гениальными" действия главы Кремля до полномасштабного вторжения в Украину, чтобы помочь бывшему лидеру США понять Путина таким, каким его видит Украина и остальной мир.

"Он (Трамп – Ред.) имел данные разведки, чтобы создать психологический профиль (Путина – Ред.), и поэтому на этой должности должен был понимать, кто такой Путин, что он пытается сделать, и какие будут делать шаги, чтобы этого добиться. Я считаю, что ему нужно смотреть на это не только с точки зрения, что это угроза для Украины. Что ж, Украина в его глазах слишком далека, но эта война не имеет такого расстояния, которое бы не могла охватить, поэтому я считаю, что ему нужно смотреть на ситуацию без "розовых очков", – сказал Зеленский.

Также украинский президент выразил мнение, что такая позиция, вероятно, была выгодна Трампу для проведения внутренней политики, чтобы показать, что он "готов для поиска путей к диалогу и взаимопониманию с президентом России".

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп перед полномасштабным вторжением РФ в Украину назвал гениальным признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости "Донецкой и Луганской республик".

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