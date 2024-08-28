Зеленский создал две военные администрации в Запорожской области: города все еще оккупированы

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о создании военных администраций населенных пунктов в Запорожской области.

Об этом говорится на официальном портале главы государства.

В указе, в частности, говорится, что во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" глава Украины постановил образовать:

Васильевскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

Пологовская городская военная администрация Пологовского района Запорожской области.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций", — говорится в сообщении.

Этот указ вступает в силу дня опубликования.

В то же время, с 6 марта 2022 года город Пологи оккупирован российскими войсками. Также город Васильевка тоже оказался в оккупации.

Напомним, что ранее россияне атаковали энергетический объект в Запорожской области.

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