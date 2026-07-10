Зеленский создал новое командование ВСУ: как оно повлияет на Россию

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании в составе Вооруженных сил Украины нового командования дальнобойного влияния.

Об этом он сообщил в вечернем обращении.

По его словам, главная задача нового подразделения — максимально усилить возможности Украины по снижению военного потенциала России.

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О создании нового командования глава государства сообщил в своем вечернем обращении.

«Сегодня я подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил специального командования — командования дальнобойного, фактически — глобального влияния на Россию за эту войну», — заявил Зеленский.

По словам президента, новое командование должно сосредоточить все имеющиеся ресурсы на развитии дальнобойных возможностей украинской армии.

«Это командование должно сосредоточить сто процентов имеющихся ресурсов для того, чтобы еще ощутимее снизить российский потенциал войны», — подчеркнул Зеленский.

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Президент также сообщил, что новое направление возглавит опытное военное.

«Командующий на этом направлении будет сильным и точно максимально опытным», — подчеркнул глава государства.

Создание нового командования является частью дальнейшего развития дальнобойных возможностей Украины, которые играют все более важную роль в противодействии российской агрессии.

Напомним, Зеленский подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования — новой составляющей ВСУ, объединяющей штурмовые подразделения, беспилотные системы, артиллерию и другие средства для оперативных действий. Командующим назначен бригадный генерал Дмитрий Волошин. Также анонсирована трансформация штурмовых войск.

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