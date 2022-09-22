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Зеленский создал рабочую группу, которая будет работать над спецтрибуналом по агрессии России

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Зеленский создал рабочую группу, которая будет работать над спецтрибуналом по агрессии России

Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский своим указом создал рабочую группу, которая будет работать над вопросом создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Возглавил рабочую группу руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а заместителем и координатором стал заместитель председателя ОП Андрей Смирнов.

Об этом свидетельствует указ главы государства №661/2022 "О рабочей группе по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины".

Согласно документу, члены группы должны выработать и внести предложения по созданию специального международного трибунала.

В состав группы вошли 16 человек: главный консультант отдела организационной работы кабинета руководителя ОП Олег Гавриш, директор департамента международного права МИД Оксана Золотарева, гендиректор директората по внешней политике и стратегическому партнерству ОП Александр Карасевич, руководитель кабинета руководителя ОП Елена Ковальская, посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич, министры иностранных дел Дмитрий Кулеба, юстиции Денис Малюска, заместитель руководителя ОП Андрей Сибига, генпрокурор Андрей Костин, нардепы Александр Качура, Денис Маслов, Мария Мезенцева, Александра Устинова и Елена Хоменко.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время выступления в ООН назвал самый лучший способ остановить президента РФ Владимира Путина.

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