Зеленский создал рабочую группу по угрозам от "Северного потока-2": какие предложения она должна подготовить

Распоряжением глава государства также утвердил персональный состав рабочей группы, которую возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Президент Владимир Зеленский 16 сентября создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации рисков в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовам в сфере энергетики, в частности реализацией проекта "Северный поток — 2".
Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Рабочая группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах", — говорится в документе.
Распоряжением глава государства также утвердил персональный состав рабочей группы, которую возглавил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В ее состав, в частности, вошли председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, председатель правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Согласно документу, руководитель рабочей группы в случае необходимости может вносить изменения в ее состав и привлекать к работе представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов.
Напомним:
- США отказались похоронить "Северный поток-2". Администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток-2" "в соответствии с национальными интересами".
- В то же время США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2"
- По данным агентства Bloomberg, российский монополист ОАО "Газпром" планирует уже в следующем месяце начать поставки природного газа по трубопроводу "Северный поток-2", прокладка которого по дну Балтийского моря недавно была завершена.