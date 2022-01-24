Зеленский созвал экстренное заседание СНБО: назвали темы

Заседание состоится сегодня, 24 января, в 17 часов.

На фоне обострения ситуации безопасности на границах Украины и России президент Украины Владимир Зеленский собирает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата СНБО.

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"Согласно решению президента Украины В. Зеленского сегодня, 24 января 2022 года, в 17.00 в помещении Офиса президента Украины ул. Банковая, 11 состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в официальном сообщении.

В повестке дня будут рассматриваться вопросы:

мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз,

текущего положения дел в экономике,

энергетике,

противодействия пандемии коронавирусной болезни и т.д.

После завершения заседания традиционно пройдет брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины собирается на заседание в Киеве в понедельник, 24 января. Заседание традиционно начнется в 17.00.

Как ранее сообщалось, командующий ООС Александр Павлюк в интервью The Times назвал потенциальную дату, когда Россия может начать широкомасштабное вторжение в Украину.

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