Зеленский созвал экстренное заседание СНБО: назвали темы

Заседание состоится сегодня, 24 января, в 17 часов.
На фоне обострения ситуации безопасности на границах Украины и России президент Украины Владимир Зеленский собирает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает пресс-служба аппарата СНБО.
"Согласно решению президента Украины В. Зеленского сегодня, 24 января 2022 года, в 17.00 в помещении Офиса президента Украины ул. Банковая, 11 состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в официальном сообщении.
В повестке дня будут рассматриваться вопросы:
- мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз,
- текущего положения дел в экономике,
- энергетике,
- противодействия пандемии коронавирусной болезни и т.д.
После завершения заседания традиционно пройдет брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины собирается на заседание в Киеве в понедельник, 24 января. Заседание традиционно начнется в 17.00.
Как ранее сообщалось, командующий ООС Александр Павлюк в интервью The Times назвал потенциальную дату, когда Россия может начать широкомасштабное вторжение в Украину.
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