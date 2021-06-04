Зеленский созвал СНБО: что рассмотрят сегодня

На повестке дня восемь вопросов

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание сегодня, 4 июня.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 4 июня.

На повестке дня восемь вопросов. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил повестку дня, представленную секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Впрочем, Офис президента анонсирует только одно из них — это сотрудничество Украины с НАТО.

Между тем уже есть информация, что во время заседания могут рассматривать земельную реформу, а также вопрос о санкциях против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В Министерстве иностранных дел Украины уже подготовили пакет санкций, а утвердить его должно именно СНБО.

Новости Украины: СНБО соберется, чтобы обсудить сотрудничество с НАТО

Как сообщалось, 15 мая СНБО принял новые санкции против почти 700 человек — "воров в законе" и иностранных "криминальных авторитетов". Санкции, применяемые к ворам в законе, в частности, это блокирования активов, запрет въезда на территорию Украины, отказ в предоставлении или отмене визы, вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграции.

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