Зеленский созвал Ставку Верховного главнокомандующего: о чем шла речь

Обсуждалась текущая военно-стратегическая обстановка, усиление защиты государства в информационном пространстве и состояние выполнения приказов Верховного главнокомандующего.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал Ставку Верховного главнокомандующего.

На заседании шла речь об усилении защиты государства в информационном пространстве.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в Twitter.

"Под председательством президента состоялось заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Обсудили текущую военно-стратегическую обстановку, усиление защиты государства в информационном пространстве и состояние исполнения приказов Верховного главнокомандующего", – написал он.

Данилов отметил, что также был заслушан доклад о состоянии исполнения решения СНБО Украины "О безотлагательных мерах по киберобороне государства", введенного в действие указом президента Украины от 26 августа 2021 года №446.

"По всем рассмотренным вопросам повестки дня приняты соответствующие решения", — сообщил секретарь СНБО.

Напомним, стало известно, кто взорвал Северо-Крымский канал. За подрыв Северо-Крымского канала в Херсонской области будут судить заместителя командующего Черноморским флотом РФ и командира бригады.

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