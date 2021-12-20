Зеленский созывает на конференцию всех украинских послов: что рассмотрят

Встречи будут проходить ежегодно в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области.
Президент Украины Владимир Зеленский созывает всех послов Украины на конференцию в Гуте 21-22 декабря. Теперь такие встречи будут проходить ежегодно.
Об этом глава Украины сообщил во время совместной пресс-конференции по итогам разговора с президентами Литвы и Польши.
"Раньше такие совещания проходили один или два раза в три или четыре года. Это в современном мире, в реалиях сверхбыстрых изменений делает их неэффективной и протокольной формальностью. Нам нужно содержание, нам нужен результат. Поэтому теперь я буду собирать украинских послов ежегодно здесь, в Гуте ", — заявил Зеленский.
На конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
- комплексный план действий Украины на мировой арене,
- стратегия внешнеполитической деятельности,
- движение в ЕС и НАТО,
- усиление присутствия и национального интереса на Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америке.
"Каждый следующий год, укрепляя нашу дипломатическую команду, мы будем вместе обсуждать результаты и новые цели внешней стратегии нашей независимой Украины", — сказал Зеленский.
Следует отметить, сегодня, 20 декабря, в резиденции "Синегора" на Прикарпатье состоялась встреча трех президентов: Украины, Литвы и Польши. Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа общались больше часа.
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