Зеленский созывает на конференцию всех украинских послов: что рассмотрят

Зеленский созывает на конференцию всех украинских послов: что рассмотрят

Встречи будут проходить ежегодно в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский созывает всех послов Украины на конференцию в Гуте 21-22 декабря. Теперь такие встречи будут проходить ежегодно.

Об этом глава Украины сообщил во время совместной пресс-конференции по итогам разговора с президентами Литвы и Польши.

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"Раньше такие совещания проходили один или два раза в три или четыре года. Это в современном мире, в реалиях сверхбыстрых изменений делает их неэффективной и протокольной формальностью. Нам нужно содержание, нам нужен результат. Поэтому теперь я буду собирать украинских послов ежегодно здесь, в Гуте ", — заявил Зеленский.

На конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

комплексный план действий Украины на мировой арене,

стратегия внешнеполитической деятельности,

движение в ЕС и НАТО,

усиление присутствия и национального интереса на Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америке.

"Каждый следующий год, укрепляя нашу дипломатическую команду, мы будем вместе обсуждать результаты и новые цели внешней стратегии нашей независимой Украины", — сказал Зеленский.

Следует отметить, сегодня, 20 декабря, в резиденции "Синегора" на Прикарпатье состоялась встреча трех президентов: Украины, Литвы и Польши. Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа общались больше часа.

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