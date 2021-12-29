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Зеленский созывает СНБО на завтра: что на повестке дня

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Зеленский созывает СНБО на завтра: что на повестке дня

Сайт президента Украины

Согласно информации источников, заседание запланировано на 15.00.

В четверг 30 декабря состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Стало известно, что на повестке дня.

Об этом сообщили источники РБК-Украина.

По словам информированного источника, на заседании СНБО 30 декабря будет рассмотрено:

  • вопросы безопасности,
  • ситуацию в энергетике
  • эпидемиологическую ситуацию в стране

Другой собеседник сообщил, что заседание запланировано на 15:00.

В то же время, ни один из опрошенных источников, причастных к подготовке заседания, не смог сообщить, будет ли СНБО вводить новые санкции.

Напомним:

Из-за расширения перечня вопросов заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) перенесли на новую дату – 30 декабря. По предварительной информации, заседание должно было состояться 29 декабря.

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Автор
Елена ВусЕлена Вус
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