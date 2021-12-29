Зеленский созывает СНБО на завтра: что на повестке дня

Зеленский созывает СНБО на завтра: что на повестке дня

Согласно информации источников, заседание запланировано на 15.00.

В четверг 30 декабря состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Стало известно, что на повестке дня.

Об этом сообщили источники РБК-Украина.

По словам информированного источника, на заседании СНБО 30 декабря будет рассмотрено:

вопросы безопасности,

ситуацию в энергетике

эпидемиологическую ситуацию в стране

Другой собеседник сообщил, что заседание запланировано на 15:00.

В то же время, ни один из опрошенных источников, причастных к подготовке заседания, не смог сообщить, будет ли СНБО вводить новые санкции.

Напомним:

Из-за расширения перечня вопросов заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) перенесли на новую дату – 30 декабря. По предварительной информации, заседание должно было состояться 29 декабря.

Право на владу: СНБО не видит угрозы полномасштабного вторжения российских войск

Читайте также: