Зеленский созывает СНБО на завтра: что на повестке дня

Согласно информации источников, заседание запланировано на 15.00.
В четверг 30 декабря состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Стало известно, что на повестке дня.
Об этом сообщили источники РБК-Украина.
По словам информированного источника, на заседании СНБО 30 декабря будет рассмотрено:
- вопросы безопасности,
- ситуацию в энергетике
- эпидемиологическую ситуацию в стране
Другой собеседник сообщил, что заседание запланировано на 15:00.
В то же время, ни один из опрошенных источников, причастных к подготовке заседания, не смог сообщить, будет ли СНБО вводить новые санкции.
Напомним:
Из-за расширения перечня вопросов заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) перенесли на новую дату – 30 декабря. По предварительной информации, заседание должно было состояться 29 декабря.
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