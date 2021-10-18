Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Зеленский созывает Верховную Раду на внеочередное заседание: что планируют рассматривать

Зеленский созывает Верховную Раду на внеочередное заседание: что планируют рассматривать

УНИАН

Внеочередное заседание парламента состоится в четверг, 21 октября.

Президент Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады, которое планируют провести в четверг, 21 октября.

С соответствующим письмом глава государства обратился к спикеру Руслану Стефанчуку, информирует пресс-служба "Слуги народа".

В частности, Зеленский предлагает принять следующие документы:

  • Изменения в законы об охране прав на сорта растений и о семенах и посадочном материале (№3680-д).
  • Об энергетической эффективности (№4507).
  • О развитии высокоэффективной когенерации (№4527).
  • О развитии производства биометана (№5464).
  • О создании Нацкомиссии по госрегулированию в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи (№6055).
  • О приведении отечественного законодательства к требованиям ЕС в сфере детского питания (№4554).
  • Присоединение Украины к Конвенции о Европейском институте леса (№0094).

Также Рада может ратифицировать ряд соглашений:

  • Меморандум с Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечения сохранности информации.
  • Соглашение с Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом.
  • Соглашение с Эстонией о техническом и финансовом сотрудничестве.
  • Соглашение с Данией об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.
  • Письмо о внесении изменений № 3 к финансовой сделке (проект "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком.
  • Соглашение с ЕБРР об участии нашего государства в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.
  • Гарантийное соглашение с ЕБРР о развитии "Укрпочты".

Напомним, что Владимир Зеленский впервые прокомментировал расследование об оффшорах "Квартала 95".

Верховная Рада приняла закон об ограничении влияния богачей на политику

Верховная Рада приняла закон об ограничении влияния богачей на политику

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация