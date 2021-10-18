Зеленский созывает Верховную Раду на внеочередное заседание: что планируют рассматривать

Президент Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады, которое планируют провести в четверг, 21 октября.

С соответствующим письмом глава государства обратился к спикеру Руслану Стефанчуку, информирует пресс-служба "Слуги народа".

В частности, Зеленский предлагает принять следующие документы:

Также Рада может ратифицировать ряд соглашений:

Напомним, что Владимир Зеленский впервые прокомментировал расследование об оффшорах "Квартала 95".

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