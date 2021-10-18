Зеленский созывает Верховную Раду на внеочередное заседание: что планируют рассматривать

Внеочередное заседание парламента состоится в четверг, 21 октября.
Президент Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады, которое планируют провести в четверг, 21 октября.
С соответствующим письмом глава государства обратился к спикеру Руслану Стефанчуку, информирует пресс-служба "Слуги народа".
В частности, Зеленский предлагает принять следующие документы:
- Изменения в законы об охране прав на сорта растений и о семенах и посадочном материале (№3680-д).
- Об энергетической эффективности (№4507).
- О развитии высокоэффективной когенерации (№4527).
- О развитии производства биометана (№5464).
- О создании Нацкомиссии по госрегулированию в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи (№6055).
- О приведении отечественного законодательства к требованиям ЕС в сфере детского питания (№4554).
- Присоединение Украины к Конвенции о Европейском институте леса (№0094).
Также Рада может ратифицировать ряд соглашений:
- Меморандум с Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечения сохранности информации.
- Соглашение с Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом.
- Соглашение с Эстонией о техническом и финансовом сотрудничестве.
- Соглашение с Данией об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.
- Письмо о внесении изменений № 3 к финансовой сделке (проект "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком.
- Соглашение с ЕБРР об участии нашего государства в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.
- Гарантийное соглашение с ЕБРР о развитии "Укрпочты".
Напомним, что Владимир Зеленский впервые прокомментировал расследование об оффшорах "Квартала 95".