Зеленский созывает внеочередное заседание Рады из-за большого герба Украины

Президент внес в ВР законопроект о большой гербе Украины.

Президент Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы депутаты рассмотрели законопроект о большой герб Украины.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 18 августа.

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Документ в парламент Владимир Зеленский внес году на День Конституции. Депутатам представят вариант герба, где в центре изображен трезубец на щите. Слева от него — лев — как символ Галицко-Волынского княжества, а справа — воин-казак с ружьем с герба Войска Запорожского. Венчает герб корона Ярослава Мудрого.

Чтобы большой герб приняли, нужно конституционное большинство в 300 голосов. Для одобрения в первом чтении достаточно и 226 голосов депутатов. Сейчас утвержден лишь малый герб Украины — трезуб.

Новости Украины: Зеленский созывает внеочередное заседание ВР, чтобы принять большой герб

Как сообщалось, Верховная Рада 23 августа проведет внеочередное заседание, посвященное "Крымской платформе". В Раде уже собрано 150 подписей для проведения внеочередного заседания. По предварительной информации, заседание начнется в 16:00. Кроме того, 24 августа, в 13:00 по случаю 30-й годовщины Независимости Украины состоится торжественное заседание парламента.

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