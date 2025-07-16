Зеленский сравнил Байдена и Трампа в контексте войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил предыдущего президента США Джо Байдена и действующего лидера Дональда Трампа в контексте подхода к войне.

Об этом глава государства высказался в эфире американского телеканала Newsmax.

По словам Зеленского, главное отличие Байдена и Трампа — их подход к прекращению войны в Украине. Так, предыдущий глава Белого дома не смог завершить боевые действия.

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«Самое главное — я не хочу никого критиковать. Я благодарен Америке за всю помощь во время этой войны. Америка поддерживала нас, и я всегда говорил, что мы благодарны Белому дому, благодарны за двухпартийную поддержку», — сказал президент Украины.

Он также поблагодарил за то, что поддержка со стороны США была с первого дня полномасштабной войны и продолжается до сих пор.

«Но президент Байден не смог закончить эту войну. Я уверен, что президент Трамп сможет это сделать. Я думаю, что это будет главная разница», — сказал Зеленский.

К слову, недавно экс-главнокомандующий ВСУ, нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный упрекнул Байдена за нерешительность его администрации в отношении войны. По словам Залужного, США медлили с решениями, опасаясь поражения России, и это привело к затяжной войне.

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Заметим, накануне Трамп дал России 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной. В противном случае, США введут вторичные санкции — 100%-ные тарифы для главных торговых партнеров страны-агрессора.