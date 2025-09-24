Зеленский сравнил Молдову с Грузией и предостерег Европу от ошибки

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна предоставить Молдове реальную помощь, чтобы не допустить повторения ситуации, когда мир проигнорировал потребность поддержать Грузию после нападения России.

Об этом он заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН

«Для Европы поддержать Молдову много не будет стоить, а вот не сделать этого — будет иметь гораздо более высокую цену, поэтому ЕС должен помочь Молдове финансами, энергетической поддержкой, не только словами или политическим жестами», — сказал он.

По его словам, Молдова защищается снова от российского вмешательства «и мы помогаем Молдове, а Россия пытается сделать из Молдовы то, что когда-то Иран сделал с Ливаном, а глобальная реакция опять таки недостаточна», — рассказал президент.

