Зеленский сравнил Орбана с Путиным: чем похожи премьер и «фюрер»

Орбан и Зеленский. / © Associated Press

Конфликт между Украиной и Венгрией гораздо шире, ведь речь идет об отношениях Европы и, в частности, венгерского премьер-министра Виктора Орбана, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Зеленский заявил в интервью Politico.

По словам президента, Орбан делает то же, что и российский «фюрер» Владимир Путин — только не атакует Украину дронами и ракетами и не отправляет военных. Зеленский отметил, что с начала войны премьер Венгрии блокировал все решения, которые были бы выгодны Киеву.

«С самого начала этой войны они четко заявили, что не будут поддерживать Украину, потому что у них есть настоящие друзья в России. Они — друзья, стратегические партнеры. Это важно для них, потому они блокировали все это. Вот почему это не личное. Дело не в личном. Дело в жизни украинцев, в безопасности Украины и Европы», — подчеркнул президент.

Зеленский говорит, что союзники Российской Федерации не только Северная Корея, Китай и Беларусь. Орбана также является союзником Кремля, добавил он.

«Он (Орбан — Ред.) стоит на стороне российского лидера и делает то же самое: блокирует все для Украины. Только одного он сегодня не делает: не атакует ракетами и дронами нашу территорию и не отправляет военных. Он блокирует деньги, оружие, наш путь в ЕС, распространяет российские нарративы», — заявил президент.

Отношения Украины и Венгрии

Зеленский заявил, что, по информации Европейской комиссии, Будапешт хочет сохранить поставки российской нефти. Если же Украина не будет ее транзитировать, то Венгрия может блокировать выделение средств.

«Если это шантаж, и если у Европейского Союза не будет никакой реакции на венгерские заявления, тогда Украина обновит свою позицию», — добавил президент.

Комментируя ситуацию вокруг захвата денег и ценностей Ощадбанка, глава государства сообщил, что Киев не ведет прямого диалога с Орбаном.

По словам президента, и Орбан, и премьер-министр Словакии Робер Фицо были приглашены посетить Украину. Во время разговора по телефону глава словацкого правительства согласился определить дату встречи, но после этого связь исчезла. Зеленский рассказал, что также предложил провести либо двустороннюю встречу, либо переговоры в трехстороннем формате.

Напомним, в последнее время напряжение между Украиной и Венгрией растет, а скандал вокруг нефтепровода «Дружба» набирает новые обороты. В частности, Будапешт шантажирует Киев изъятыми деньгами Ощадбанка. Так, министр строительства и транспорта Янош Лазарь заявил, что средства не вернут — пока не будут возобновлены поставки нефти.

В то же время, украинский президент считает, что кампанию Орбана и венгров держится на ненависти к Киеву и личным нападкам премьера. Глава государства считает, что венгерский политик это сознательно делает.