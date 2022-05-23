Зеленский сравнил войну в Украине с пандемией COVID-19 и раскритиковал Венгрию

Президент Зеленский считает, что между войной в Украине и мировой пандемией коронавируса можно провести аналогии.

Президент Владимир Зеленский сравнил мировую пандемию COVID-19 с войной в Украине.

Об этом глава государства сказал в ходе разговора в Украинском доме в Давосе.

"Кто-то (какие-то страны — Ред.) раньше, а кт-то позже получил вакцины. А потом все поняли и начали объединяться, давить на свою власть. Ведь когда болеют все — лечить надо всех. Поэтому, пример — COVID-19 и распространение такой же трагедии, агрессии России. Мы знаем, где она началась, но не знаем, где закончится", — отметил Зеленский.

Президент предположил, что следующими жертвами агрессии России могут стать страны Балтии, Польша и Венгрия и Германия.

"Она пройдет по Венгрии, которая подыгрывает России, или там останется. Никто не знает. Многие государства, которые в годы Второй мировой войны подыгрывали и договаривались с Германией за спинами у Европы о своем мирном существовании и нейтральности — что потом получили. У них что, были особые евреи? Нет, пострадали тогда все. А потом Бабий Яр — 100 тыс. замученных, не только евреев. Каждый пятый украинец погиб во Второй мировой войне", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что для оккупации не существует понятия расстояния и поэтому нужно изначально останавливать любого агрессора.

Напомним, в Давосе начался Всемирный экономический форум.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что война закончится победой Украины, потому что другого выхода просто нет.

Читайте также: