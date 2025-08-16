Зеленский срочно едет в США после разговора с Трампом

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали беседы с лидером США Дональдом Трампом и европейцами.

Об этом он написал в Телеграм.

«Длительная, содержательная беседа с президентом Трампом сначала один на один, а затем также при участии европейских лидеров. В общей сложности говорили более полутора часов, примерно час — с президентом Трампом. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки влияет на развитие ситуации», — отметил он.

«Мы поддерживаем предложение президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина — Америка — Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров и трехсторонний формат подходит для этого. Все детали по завершению убийств, по окончании войны собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение», — добавил он.

Напомним, Дональд Трамп позвонил по телефону Зеленскому. В разговоре также участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, президент Польши Кароль Навроцкий, премьер-министр Кир Стармер, генеральный секретарь Марк Рютте, госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

В Еврокомиссии уточнили, что также проходит отдельный разговор Трампа с европейскими лидерами, без участия Зеленского.

Накануне завершились переговоры на Аляске — там встретились Трамп и Путин. По предварительным данным, договоренности о прекращении огня в Украине не достигнуты.