Зеленский: США должны усилить свое присутствие в Украине

По словам президента, Украина является приоритетной для США. Это большой сигнал.

Сейчас Украина является приоритетной для США страной, поэтому Вашингтон в коем случае не должен ее покидать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью на телеканале CNN, передает "Укринформ".

Во время встречи со своим американским коллегой Джо Байденом он обсуждал, в частности, присутствие США в Украине.

По словам Зеленского, он говорил президенту Байдену: что это значит, покинуть Украину? Он считает, что должно быть наоборот — США должны усилить свое присутствие в Украине, добавив, что они имели очень мощную встречу на высшем уровне. Эту встречу Киев очень ожидал. По факту Украина находилась на первых местах в списке стран, с которыми президент Байден должен был встретиться.

"Это означает, что Украина является приоритетной для США, и мы за это благодарны. Это большой сигнал. Но по этому сигналу мы ожидаем действий", — подчеркнул Зеленский.

Напомним: Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявили, что сложный процесс вывода американских сил из Афганистана и обеспечения эвакуации людей из этой страны никоим образом не влияет на стратегический интерес США к Украине , а также на углубление двустороннего взаимодействия.

, а также на углубление двустороннего взаимодействия. Посол Украины Оксана Маркарова отметила, что США подтвердили помощь Украине в противостоянии агрессии РФ. Кроме того, эта помощь будет расширяться. США и Украины на пять лет определили принципы, на которых базируется сотрудничество в сфере обороны. Новости недели: американская встреча - о чем договорились Зеленский и Байден в Вашингтоне

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку