Зеленский стал человеком 2022 года по версии Financial Times

Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком 2022 года по версии британской газеты Financial Times.

Об этом газета сообщила 5 декабря.

"44-летний парень заслужил место в истории своим необыкновенным проявлением лидерства и силы духа", — написали о Зеленском в британской газете.

Ukraine's president Volodymyr Zelenskyy является FT's person of year 2022. 44-year-old has earnt a place in historie for his extraordinary display of leadership and fortitude https://t.co/Rxsl03pzS8 pic.twitter.com/ib — Financial Times (@FinancialTimes) December 5, 2022

Стоит отметить, что после широкомасштабного наступления России 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский остался в Киеве, не смотря на предложения западных партнеров уехать. С февраля глава государства не уезжал за границы Украины и это его принципиальная позиция. В международных мероприятиях президент Украины участвует онлайн.

Напомним, что в марте Зеленский получил от США медаль Свободы Рейгана. Эта высокая награда отмечает лидерство президента Украины и несокрушимость духа миллионов украинцев, отстаивающих свое право выбирать собственное будущее и вдохновляющие весь цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии, которым 40-й президент США Рональд Рейган посвятил свою жизнь. Такую награду имеют только 10 человек в мире.

В мае президент Владимир Зеленский получил Герб Таллинна. Эту награду в Эстонии вручают в знак особого уважения. В июне Зеленский стал лауреатом премии Немцова за смелость.

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