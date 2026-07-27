Зеленский станет первым гостем нового премьера Британии: что известно о предстоящей важной встрече

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем / © Associated Press

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Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем в понедельник, 27 июля, примет президента Украины Владимира Зеленского как своего первого иностранного лидера после вступления в должность.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на заявление офиса Бернема на Даунинг-стрит.

Издание отмечает, что таким образом глава британского правительства хочет показать «непреклонную поддержку» Киеву со стороны Лондона.

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Политики планируют посетить британскую военно-морскую базу и выслушать военнослужащих и моряков, участвующих в подготовке украинских военнослужащих к боевым действиям. Военные находятся в Великобритании за последние три недели, участвуя в учениях по морской безопасности и противоменной борьбе.

«Великобритания стоит бок о бок с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой. Россия не должна сомневаться в нашей решимости, и мы не отступим, пока не достигнем долговременного и справедливого мира для Украины», — написал Берн после телефонного разговора с Зеленским на прошлой неделе.

В Даунинг-стрит добавили, что всеобщая поддержка Украины со стороны Великобритании достигла 25 миллиардов фунтов стерлингов (33 миллиарда долларов США) с момента полномасштабного вторжения России, включая 16 миллиардов фунтов стерлингов прямой военной помощи.

Военная поддержка Великобритании — последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Энди Бернем 27 июля официально сообщит о передаче Украине прав интеллектуальной собственности на новую систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak. По данным The Independent, заявление должно прозвучать во время встречи Бернема с президентом Украины Владимиром Зеленским на британской военно-морской базе.

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Новый министр обороны Британии Вес Стритинг заверил, что Лондон и дальше будет неуклонно поддерживать Украину и укреплять сотрудничество с союзниками.

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