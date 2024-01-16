Зеленский – сторонникам паузы на фронте: "Путин – хищник, не удовлетворяющийся замороженными продуктами"

Президент напомнил о попытках "заморозить" войну на Донбассе после 2014 года и в этом контексте указал, что "Путин – хищник, не довольствующийся замороженными продуктами".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война должна закончиться справедливым и стабильным миром, а каждое уменьшение давления на агрессора прибавляет годы к войне.

О главе государства сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский обратился к тем, кто сомневается в продолжении поддержки Украины, хочет ее уменьшить и делает заявления о "заморозке войны".

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"Напомню, что после 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе. Были очень влиятельные гаранты этого процесса – тогдашний канцлер Германии, тогдашние президенты Франции. Но Путин – хищник, не удовлетворяющийся замороженными продуктами", – отметил украинский президент.

"Мы нормализуем представление о том, что агрессию можно победить – даже путинскую агрессию, которая длится уже 10 лет и дольше", – сказал глава государства, подчеркнув, что поддержка Украины должна продолжаться.

"Потому что каждое уменьшение давления на агрессора прибавляет годы к войне. Но каждая инвестиция в уверенность защитника сокращает войну", — подчеркнул Зеленский.

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Он также заявил, что война в Украине должна закончиться справедливым и стабильным миром.

"И я хочу, чтобы вы стали частью этого мира – начиная с этого момента – чтобы приблизить его. И вы нужны нам в Украине – строить, реконструировать, восстанавливать жизнь. Каждый из вас может быть еще успешнее вместе с Украиной", – сказал президент.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский в Давосе! Об угрозе распространения агрессии РФ и возможности остановить Путина!

Напомним, Зеленский уже 11 января заявлял, что паузы в войне с РФ не будет. Если России дать паузу, то это пойдет на пользу только агрессору.

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