Зеленский своим указом ввел в действие санкции против беглого главреда Гужвы, блогера Шария и его жены

Зеленский своим указом ввел в действие санкции против беглого главреда Гужвы, блогера Шария и его жены

Пакет санкций СНБО ввел 20 августа.

Президент Украины Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных и специальных экономических санкций.

Соответствующий указ №376/2021 появился на официальном сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021« О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) ", — говорится в тексте указа.

Как вчера после заседания СНБО сообщил секретарь Алексей Данилов, речь идет о санкциях против лидера "Партии Шария" Анатолия Шария и медийных ресурсов, связанных с ним. Также он ввел в действие решение СНБО о санкциях против главного редактора "Страна. UA" Игорь Гужва и связанных с ним юридических и физических лиц.

Как сообщалось, 20 августа Россия расширила ограничительные меры против Украины, добавив к санкционного перечня еще 73 человек, в том числе министра иностранных дел Дмитрия КУЛЕБЫ и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Общее количество украинских официальных лиц, находящихся под санкциями России, увеличилось до 922.

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