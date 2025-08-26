- Дата публикации
"Зеленский тоже не совсем невиновен" – Трамп снова ищет крайних в войне
Трамп отреагировал на слова Лаврова о «нелегитимности» Зеленского и повторил свой тезис, что якобы Украина не сможет победить Россию.
Президент США Дональд Трамп снова «набросился» с критикой на своего украинского коллегу и заявил, что Владимир Зеленский «не совсем невиновен» в урегулировании войны.
Об этом глава Белого дома сказал на брифинге во время беседы с журналистами.
«Зеленский тоже не совсем невиновен. Для танго нужны двое»,
— сказал американский президент, говоря об окончании войны в Украине.
Также Трамп еще раз обвинил Байдена, но «досталось» и Украине.
«Я уверен, что Украина думала, что победит. Вы победите кого-то, кто в 15 раз больше вас? Байден не должен был этого допустить», — заявил он.
На вопрос о комментариях министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что РФ не заинтересована в мирном соглашении с Украиной, и Путин не будет подписывать соглашение с Зеленским, поскольку считает его нелегитимным, президент США ответил коротко и резко.
«Неважно, что они говорят. Все только позируют. Это все чушь», — сказал Трамп.
Ранее Дональд Трамп объяснил, как США помогают Украине.
Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, почему Трамп действительно хочет встречи Зеленского с Путиным.