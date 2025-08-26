"Зеленский тоже не совсем невиновен" – Трамп снова ищет крайних в войне

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп снова «набросился» с критикой на своего украинского коллегу и заявил, что Владимир Зеленский «не совсем невиновен» в урегулировании войны.

Об этом глава Белого дома сказал на брифинге во время беседы с журналистами.

«Зеленский тоже не совсем невиновен. Для танго нужны двое»,

— сказал американский президент, говоря об окончании войны в Украине.

Также Трамп еще раз обвинил Байдена, но «досталось» и Украине.

«Я уверен, что Украина думала, что победит. Вы победите кого-то, кто в 15 раз больше вас? Байден не должен был этого допустить», — заявил он.

На вопрос о комментариях министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что РФ не заинтересована в мирном соглашении с Украиной, и Путин не будет подписывать соглашение с Зеленским, поскольку считает его нелегитимным, президент США ответил коротко и резко.

«Неважно, что они говорят. Все только позируют. Это все чушь», — сказал Трамп.

