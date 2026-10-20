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Зеленский, Трамп и Путин за одним столом: в США готовят беспрецедентную встречу — Politico
Спецпосланник президента США Стив Виткофф должен представить Путину идею прямых переговоров с участием Трампа и Зеленского, чтобы попытаться договориться о прекращении огня.
Спецпосланник президента США Стив Виткофф планирует отправиться в Россию с предложениями по завершению войны в Украине. Среди возможных вариантов — встреча трех президентов за одним столом.
Об этом сообщает Politico.
Перед поездкой в Россию Виткофф провел переговоры с Зеленским в столице Норвегии Осло. Принимавший встречу премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал переговоры конструктивными. По его словам, в среду, 21 октября, Виткофф должен прибыть в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с российским руководством и передать наработанные американскими и европейскими партнерами предложения.
Стере отметил, что эти контакты могут открыть путь к переговорам на уровне лидеров. Если идею поддержат все стороны, это будет первый подобный трехсторонний саммит с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Что Зеленский сказал о возможных переговорах
После встречи в Осло, украинский президент заявил, что вопрос будущего украинских территорий могут решать только лидеры государств. Он также подчеркнул, что любое мирное соглашение должно предусматривать реальные гарантии безопасности для Украины, а Киев должен напрямую участвовать в ее подготовке.
Предыдущие попытки организовать личную встречу Зеленского и Путина не принесли результата. По данным Politico, Кремль в последнее время настаивал, что подобная встреча может состояться только в Москве. Пока неизвестно, согласится ли российский президент на предложенный США трехсторонний формат.
Переговоры Зеленского, Трампа и Путина — последние новости
Еще в сентябре Владимир Зеленский заявлял, что трехсторонняя встреча в Майами с участием Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться в декабре на саммите G20. Украина, по его словам, готова поддержать такой формат, если у него будет реальный результат.
Впоследствии Зеленский объяснил свою позицию по поводу контактов с лидерами США и России. Он заявил, что легче договариваться с Трампом, чем с Путиным, и отметил, что, по его мнению, российский лидер не заинтересован в подлинном завершении войны. Президент также предостерег, что территориальные претензии Москвы могут не ограничиваться Донбассом.
Накануне стало известно, что Путин предложил встретиться с Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином для обсуждения войны в Украине без участия Зеленского. По данным The Wall Street Journal, этот формат могли рассматриваться для саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре. Саммит по Украине без Зеленского пока остается лишь предложением: в Кремле признавали, что окончательного понимания встречи и ее повестки дня нет.