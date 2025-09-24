- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский: Трамп понимает, что Украина не может «обменяться территориями» с Россией
Дональд Трамп изменил свою позицию и понимает, что Украина не может уступить территории агрессора.
Президент США Дональд Трамп понимает, что Украина не может идти на обмен территориями с Россией.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, во время последнего разговора с американским лидером удалось добиться взаимопонимания.
«По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и нереально. Я думаю, что его позиция изменилась», — подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности.
Ранее мы информировали, что президент США Дональд Трамп убежден, что Украина способна вернуть всю свою территорию к границам 1991 года. По его словам, для этого необходима финансовая поддержка Европы и НАТО.