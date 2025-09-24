Зеленский: Трамп понимает, что Украина не может «обменяться территориями» с Россией

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп понимает, что Украина не может идти на обмен территориями с Россией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, во время последнего разговора с американским лидером удалось добиться взаимопонимания.

«По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и нереально. Я думаю, что его позиция изменилась», — подчеркнул Зеленский.

