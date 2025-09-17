Зеленский: три наступательных кампании РФ провалились, но враг готовит еще две

Владимир Зеленский / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News подчеркнул, что все последние наступательные действия Российской Федерации завершились провалом.

«В целом, я действительно рад, что все продвижения Российской Федерации, все их наступательные миссии – а их было уже три, и впереди они еще планируют две тяжелые наступательные кампании – три последних их миссии провалились. И, по моему мнению, это очень важный сигнал», — сказал президент.

Он напомнил, что именно об этом говорил европейским лидерам и в Белом доме с президентом Дональдом Трампом и его окружением. Зеленский подчеркнул, что утверждение России о возможной оккупации Сум является «ложью и манипуляцией». «Я говорил, что русским не удастся взять наш Восток, и то, что они вам рассказывают о том, что они могут оккупировать город Сумы, – все это ложь и манипуляции, и мы все это сможем показать и доказать. И так мы и сработали», – отметил он.

Глава государства сообщил, что три российские кампании провалились из-за значительных потерь. «Проиграли, потому что там большое количество жертв среди личного состава и большое количество утраченной техники. Они сейчас очень напряжены. Мы слышим их, мы их слушаем. Моральное состояние бойцов очень плохое», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас необходимо поддерживать украинских воинов морально и материально. «Их нужно поддерживать. И поддерживать их прежде всего оружием и финансами от наших партнеров, потому что финансы все идут на украинское производство дронов, дронов и РЭБ. Этим нужно сейчас поддерживать украинского воина. И тогда мы выдержим еще две манипулятивные наступательные операции русской Федерации. Я в этом абсолютно уверен», – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что три вражеских операции сорваны. «По моему мнению, мы очень вовремя сработали и сорвали три операции. Две наступательные операции полностью сорвали и третью, я думаю, если честно, день-два и мы поймем, что они понесли потери и у них ничего не получилось. Но мне нужно еще 1-2 дня, чтобы об этом сказать публично. Потому что наши ребята там действуют в одном направлении – важные действия сейчас», — объяснил он.

В то же время президент предупредил, что российская армия готовит еще два новых наступления осенью. «Ну и они готовятся к еще двум наступательным операциям осенью. Я считаю, что у россиян все ужаснее пошло, чем они ожидали. Я бы так сказал, у них все гораздо хуже, чем они докладывали Путину. А Путин об этом не знает. Думаю, не осознает. Но, безусловно, есть графики, есть у него доклады, в какой-то момент он все это увидит», — резюмировал Зеленский.

