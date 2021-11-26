Зеленский: Турчинов потерял Крым, а Порошенко – Донбасс

Президент высказался в отношении бывших руководителей власти.

Президент Владимир Зеленский считает бывшего секретаря Совета нацбезопасности Александра Турчинова человеком, потерявшим Крым, а пятого президента Петра Порошенко – человеком, потерявшим Донбасс. Президент выразил уверенность, что таково же и мнение "большинства общества".

Об этом он заявил во время пресс-марафона.

“По Харьковским соглашениям, вы знаете, что на заседании СНБО поднял этот вопрос и активизировал его. Почему вы раньше этот вопрос поднимали, я не знаю. Можно я отвечу. Мы ведь монолог Бутусова слушали. Можно иметь другую точку зрения. Относительно Руслана Демченко. Когда я стал президентом Украины, у человека, которого вы постоянно поддерживаете, товарища Порошенко, Демченко работал в Администрации президента. Он его как будто спрятал. У него (Порошенко) была раздвоенная риторика. Одна риторика против всех, кто работал при Януковиче, а другая – он прятал людей. То есть Бурбу – в разведку, Демченко оставить в АП. Именно с ним он совершал те или иные разговоры, Нормандские встречи или Минские соглашения. В должности заместителя министра иностранных дел он (Демченко – ред.) не подписывал никакие Харьковские соглашения. Но есть правоохранительные органы, пусть они расследуют. Господин Елисеев также был замминистра иностранных дел, работающим в команде Порошенко, а также господин Климкин. Все они после Харьковских соглашений работали у власти Петра Порошенко. Господин Демченко даже не докладывал об этом в Верховной Раде. И голосовала Верховная Рада (за Харьковские соглашения). Что касается вопроса потери Крыма. Так вот господин Турчинов, я его не виню, один из тех людей, которые потеряли Крым, а Порошенко – один из тех, кто потерял Донбасс. Это мое мнение”, — сказал президент.

"Я не могу назвать фамилии людей, которые занимались Цемахом и убийцами" - Зеленский ответил на вопрос потери Крыма

Ранее Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил о подготовке государственного переворота. По его словам, есть агентурная информация о том, что в Украине и России обсуждается участие в этом перевороте олигарха Рината Ахметова.

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