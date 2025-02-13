Зеленский твердо заявил, что Украина не примет "какие-либо договоренности без нас"

Президент также выступил за то, чтобы место за столом переговоров о мире нашлось и для Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может снова зайти в "грязную реку" "Нормандии" и "Минска". Он также подчеркнул, что Украина не сможет принять "какие-либо договоренности без нас".

Об этом Зеленский сказал журналистам во время посещения Хмельницкой АЭС 13 февраля.

Президент Украины прокомментировал обеспокоенность Европы тем, что она может не получить место за столом переговоров по мирному соглашению.

"Министр Сибига мне сказал, что в Европе серьезно обеспокоены, что они пока не видят сигналы от США, что у них есть место за столом. То есть они понимают, что Америка, Украина и Россия – такой формат может быть переговоров. А где Европа? Я тоже очень заинтересован, чтобы была Европа", – отметил Зеленский.

"Мы сегодня не можем спрогнозировать, как будет, но мы должны быть с вами сильными. Мы проходили уже "Нормандию" и "Минск". И считаю, что в эту реку – она достаточно грязная была – мы не имеем права еще раз зайти, и поэтому будем очень осторожны", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Украине нужны союзники и справедливые партнеры в тот момент, когда будет происходить окончание войны или ее горячей стадии.

В этом контексте президент анонсировал, что 13 февраля проведет разговоры с несколькими лидерами Европы, а 14 февраля состоятся встречи в Мюнхене.

Зеленский акцентировал, что главное – чтобы "все не пошло по плану Путина".

"Когда он хочет сделать все, чтобы переговоры у него были двусторонние с США. И мы просто не сможем акцептовать как независимая страна какие-либо договоренности без нас. И я это очень четко артикулирую нашим партнерам", – сказал глава государства.

Напомним, после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 12 февраля президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, считает ли Украину равноправным участником переговоров о мире.