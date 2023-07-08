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Зеленский убежден, что "зерновое соглашение" не должно зависеть от настроения Путина

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Зеленский убежден, что "зерновое соглашение" не должно зависеть от настроения Путина

Зеленский пообщался с турецким коллегой о зерновом коридоре / Фото: Офис президента Украины

Эрдоган хочет продлить ее на два года.

Весь мир заинтересован в том, чтобы действовал зерновой коридор.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом.

"Важно, чтобы мы начали так поступать с партнерами, чтобы жизнь зернового коридора не зависела от настроения, с которым проснулся президент РФ", — подчеркнул украинский лидер.

В то же время Эрдоган стремится продлить «зерновое соглашение» на два года.

"Мы продолжаем нашу работу по зерновому коридору. Мы работаем над продолжением после 17 июля. Мы хотим продления по крайней мере на 3 месяца. Мы ожидаем этого и будем для этого прилагать усилия, чтобы увеличить срок действия соглашения на 2 года", — резюмировал турецкий президент. .

Напомним, что в мае 2023 года "зерновое соглашение" было продлено на два месяца.

Эрдоган добавил, что об этом он непосредственно общается и хочет пообщаться тет-а-тет с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, что ранее Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО.

Напомним, ранее мировые СМИ сообщили, что "зерновое соглашение", позволяющее Украине экспортировать урожай из трех ключевых портов через Черное море, будет продлено.

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Дата публикации
Просмотры
127
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