Зеленский "удивил" стилем общения с Сикорским: чуть не дошло до ссоры – польские СМИ

Украинская сторона эту информацию пока не комментировала.

Президент Украины Владимир Зеленский "удивил" польскую делегацию своим тоном общения с главой МИД Польши Радославом Сикорским во время встречи в Киеве 13 сентября.

Об этом пишут польские СМИ, в том числе Onet и Wprost.

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По информации источников журналистов, атмосфера на встрече была напряженной и "близкой к ссоре". Как сообщают источники Onet, поляки были, по меньшей мере, удивлены стилем, в котором Зеленский пытался отнестись к главе польского МИД.

"Именно Зеленский изначально должен был навязать плохой тон в разговоре. Он обвинил Польшу в том, что не поддерживает свою страну в переговорах о вступлении в Европейский Союз. Слова Сикорского о том, что наша страна (Польша – Ред.) пыталась присоединиться в ЕС десятилетия, а срок, предложенный его администрацией, нереалистичен, были бесполезны", – добавляет Wprost.

Далее польские СМИ утверждают, что президент Украины заявил, что Варшава должна предоставить Украине больше военной техники, чего она делать не хочет, и что армия Польши должна сбивать российские беспилотники и ракеты до того, как они попадут в польское воздушное пространство.

Сикорский ответил, что такое решение невозможно принять без НАТО. Что касается самолетов, то польский министр объяснил, что его страна согласна передать истребители МиГ-29, но тогда, когда получит самолеты от Запада.

Кроме этого, в разговоре затронули чувствительную тему Волынской трагедии. По данным польских СМИ, президент Зеленский якобы заявил, что Польша поднимает эту тему только по внутриполитическим соображениям и не должна возвращаться к этому вопросу.

"Согласно сообщениям, полученным Onet от участников разговора, в один момент атмосфера была настолько плохой, что можно было даже говорить о противостоянии. Важно, что литовская делегация не пыталась поддержать польского министра", – сообщает журналист, публицист и бывший польский дипломат Витольд Юраш. .

Можем предположить, что польские СМИ представляют детали встречи в выгодном для себя свете. Украинская сторона эту информацию пока не комментировала.

Ранее Радослав Сикорский призвал украинское правительство найти решение в память о жертвах Волынской трагедии. Иначе Польша будет принимать "жесткие меры".

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