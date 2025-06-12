Владимир Зеленский / © скриншот с видео

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Зеленский указал на единственный шаг, после которого Путин захочет говорить о мире. По его мнению, США должны ввести санкции против России.

Об этом сказал глава государства Владимир Зеленский в интервью WELT.

В материале говорится, что после эскалации в Овальном кабинете Зеленский избегал критики американского президента. Он неоднократно долго и усердно думал, прежде чем ответить. Сначала высказался о том, что «исторически для него не может быть ничего важнее восстановления мира в мире». Хотя он не хочет диктовать приоритеты Трампа, пишут аналитики, добавил: «Но я думаю, что его миссия как президента – остановить Путина, потому что он может это сделать».

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«Трамп должен ввести санкции, чтобы Путин сразу сказал: „Давайте поговорим о прекращении войны“. Иначе не будет», - сказал Зеленский.

Зеленский подразумевает пакет санкций, которым Трамп неоднократно угрожал Москве, но до сих пор не ввел.

Как мы писали ранее, для того, чтобы принудить РФ и Путина к миру, призывов Трампа и угроз санкциями недостаточно.

В частности, речь идет о предоставлении Украине ракет Tomahawk, ATACMS, самолетов, БМП M2 Bradley и танков Leopard; РЭБов и боеприпасов. Также требуется экономическое давление на российскую элиту. Важным аспектом санкции в отношении энергетики, которые должны оказать влияние на российские нефть и газ.

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