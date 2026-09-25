Зеленский: Украина готова помочь партнерам в защите от атак РФ

Владимир Зеленский / © ТСН

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Россия будет продолжать гибридные и дроновые атаки против разных государств, которые не ограничиваются только членами НАТО, поэтому Украина предложила партнерам свою помощь.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Россия будет продолжать гибридные атаки против разных стран и не только членов НАТО. Мы видим с вами гибридные атаки, есть дроновые атаки против Молдовы, которая не является членом НАТО и Евросоюза. Есть против Германии, есть Румыния и так далее», — сказал Зеленский.

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По словам президента, Украина уже предложила свою помощь партнерам, поддерживающим ее в войне. Он отметил, что двусторонние соглашения по оборонным технологиям предполагают не только копродукцию или поставку дронов и ракет, но и обмен практическим опытом.

Напомним, Россия все чаще проводит опасные операции на территории Европы, балансируя на грани между войной и миром, а европейские чиновники опасаются, что очередная атака может закончиться жертвами среди гражданских.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал европейские страны укреплять свои оборонные возможности и продолжать поддержку Украины.

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