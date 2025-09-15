Зеленский: Украина имеет более дешевые решения против "Шахедов", чем Patriot и истребители

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает не только сдерживать российскую агрессию на фронте, но и системно ущемляет возможности Кремля вести войну благодаря ударам по нефтяной инфраструктуре РФ. Особое внимание он обратил на необходимость рационального использования ресурсов в борьбе с вражескими дронами.

Об этом он заявил в традиционном ежедневном обращении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская оборона успешно совмещает военные действия с ударами по стратегическим объектам противника. По его словам, российская война является "функцией нефти, газа и других энергоресурсов", поэтому нанесение ударов по терминалам, нефтебазам и заводам существенно ограничивает способность Кремля финансировать агрессию.

Он подчеркнул, что международные санкции и украинские действия уже дают ощутимый эффект: российская нефтяная отрасль понесла значительные потери, а значит, и возможности вести войну стали меньше.

Зеленский также акцентировал внимание на борьбе с дронами-камикадзе, которыми Россия пытается атаковать украинскую инфраструктуру. Президент отметил, что Украина разработала и применяет "значительно более дешевые, более массированные и системные решения" для уничтожения "Шахедов" и "Герберов", чем использование дорогих систем Patriot или истребителей.

"У нас есть эффективные способы противодействия без необходимости тратить десятки миллионов долларов на каждый запуск. Это сохраняет ресурсы и позволяет действовать масштабно", - подчеркнул он.

Глава государства призвал партнеров и дальше усиливать санкционное давление на российскую нефтяную отрасль, ведь это напрямую влияет на способность Москвы продолжать войну против Украины.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.

Как известно, в ночь на 10 сентября, во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.

В ответ на нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками НАТО начала новую военную операцию по защите своего восточного фланга.