Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заверил, что полностью поддерживает американское предложение немедленного прекращения огня.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении за 5 августа.

В то же время, Зеленский напомнил, что Украина предлагала много разных форматов, пробовали, как можно прекратить огонь. Однако Путин каждый раз исключал возможность мира.

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«Мы говорили и предлагали России тишину в небе — отсутствие таких ударов ракет и дронов и в целом по гражданской инфраструктуре, и конкретно — отсутствие ударов по энергетике. Все это нарушалось россиянами. Причем очень цинично. Даже когда они не били „шахедами“, они били просто по энергетическому оборудованию, по трансформаторам», — сказал он.

Зеленский напомнил, что ни дня полномасштабного вторжения россияне не прекращали террора против гражданских, и ни дня они не давали реальной полной тишины на фронте.

Он подчеркнул, что первопричиной войны является только желание россиян контролировать жизнь соседей, покорять и убивать.

«Если бы не это, войны бы не было. Очень важно, что в Москве начали учитывать давление мира — давление Соединенных Штатов Америки, угрозу более жестких санкций за войну. И действительно, один из ключевых санкционных треков против российской нефти. Чтобы Россия пошла на мир, у нее должны закончиться деньги на войну», — подытожил Зеленский.

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Напомним, сегодня, 5 августа, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором рассказал об усилении российских ударов.

Ранее в издании Bloomberg сообщили, что Россия рассматривает возможность воздушного перемирия с Украиной без прекращения войны.