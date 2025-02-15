Зеленский: Украине будет очень тяжело выжить без военной поддержки США

Президент Украины заявил, что он даже "не хочет думать о том, чтобы не иметь поддержки в США".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 февраля 2025, что Украине будет "очень, очень, очень трудно" выжить без военной поддержки США как сейчас, когда она пытается отразить вторжение России, так и в будущем после окончания войны.

Об этом информирует NBC News.

"Наверное, это будет очень, очень, очень тяжело. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс", — сказал Зеленский в кулуарах Мюнхенской конференции.

"Но у нас будет мало шансов, низких шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я считаю, что это очень важно, критично. Я не хочу думать о том, чтобы воевать против России без поддержки Америки" — сказал Зеленский.

"Я не хочу думать, что мы не будем стратегическими партнерами", — добавил он.

Президент Украины также выразил обеспокоенность тем, что Украина будет уязвима к очередному большому нападению со стороны России в будущем, если США не продолжат оказывать военную поддержку.

Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин хочет сесть за стол переговоров не для того, чтобы прекратить войну, а для достижения соглашения о прекращении огня, которое сняло бы определенные международные санкции против России и позволило бы ее военным перегруппироваться.

"Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять какие-то санкции, из-за прекращения огня и так далее", — сказал Зеленский.

Напомним, что ранее Зеленский призвал Палату представителей Конгресса США продолжить военную поддержку. Мол, мир можно получить благодаря силе.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.