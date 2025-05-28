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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Зеленский: Украине известно о намерениях США по сотрудничеству с Россией — это возможно при одном условии

Глава государства подчеркнул, что не только потери среди украинцев, но и экономические интересы влияют на желание некоторых международных игроков завершить войну.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский. / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина владеет информацией о подготовке к потенциальному возобновлению экономического сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией. Впрочем, он подчеркнул, что такие процессы невозможны во время активной фазы войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 27 мая.

"Нам что-то об этом известно. У них было серьезное экономическое отношение к началу войны. Есть, наверное, наработка каких-то будущих проектов. Но я думаю, что это просто невозможно во время войны", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос о возможной реализации инициатив, озвученных Дональдом Трампом.

Глава государства подчеркнул, что не только потери среди украинцев, но и экономические интересы влияют на желание некоторых международных игроков завершить войну.

"Есть разные стороны, включая бизнес, которые заинтересованы, чтобы война закончилась. Поэтому, наверное, это одна из ключевых задач - прекращение огня. <…> Есть и другие причины - экономические. Не только потери украинцев смущают души других стран", - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что официальный Киев не будет воспринимать восстановление формата "бизнеса как всегда" между Западом и Россией до завершения боевых действий.

"Мы не можем поддерживать бизнес as usual между Америкой или Европой и Россией во время войны. В любом случае мы не будем это воспринимать. Думаю, что ни один нормальный человек не может это воспринимать независимо от гражданства", - отметил он.

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