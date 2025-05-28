Зеленский: Украине известно о намерениях США по сотрудничеству с Россией — это возможно при одном условии

Президент Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина владеет информацией о подготовке к потенциальному возобновлению экономического сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией. Впрочем, он подчеркнул, что такие процессы невозможны во время активной фазы войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 27 мая.

"Нам что-то об этом известно. У них было серьезное экономическое отношение к началу войны. Есть, наверное, наработка каких-то будущих проектов. Но я думаю, что это просто невозможно во время войны", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос о возможной реализации инициатив, озвученных Дональдом Трампом.

Реклама

Глава государства подчеркнул, что не только потери среди украинцев, но и экономические интересы влияют на желание некоторых международных игроков завершить войну.

"Есть разные стороны, включая бизнес, которые заинтересованы, чтобы война закончилась. Поэтому, наверное, это одна из ключевых задач - прекращение огня. <…> Есть и другие причины - экономические. Не только потери украинцев смущают души других стран", - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что официальный Киев не будет воспринимать восстановление формата "бизнеса как всегда" между Западом и Россией до завершения боевых действий.

"Мы не можем поддерживать бизнес as usual между Америкой или Европой и Россией во время войны. В любом случае мы не будем это воспринимать. Думаю, что ни один нормальный человек не может это воспринимать независимо от гражданства", - отметил он.

Реклама