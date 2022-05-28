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Зеленский: "Украине не нужна альтернатива членства в Евросоюзе"

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Зеленский: "Украине не нужна альтернатива членства в Евросоюзе"

Фото: Офис президента Украины

Предложенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном вариант европейского политического сообщества для стран, не являющихся формальными членами Европейского Союза, не является приемлемым для Украины.

Украину не устроят альтернатива кандидатства в ЕС, поскольку это будут компромиссы не с Украиной, а очередной компромисс Европы с РФ.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью Nieuwsuur, передает У"кринформ".

Отвечая на вопрос журналиста по поводу приемлемости предложенной Украине Макроном "альтернативы членству в Евросоюзе", Зеленский сказал: "Нет, я не думаю... Нам не нужно это. Нам нужна только поддержка от этих стран, мы не хотим альтернативы".

Он также отметил, что такая инициатива перекликается с тем, что предлагали премьер Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц.

"Я думаю, они имеют собственное предположение по этому поводу, их общее предположение. Нам не нужно это", — добавил президент.

Напомним, 9 мая президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать новый политический союз, в который можно будет принимать страны, не входящие в ЕС, например Украину. Президент Франции предложил "создать то, что назвал бы европейским политическим сообществом".

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