Зеленский улетел в Великобританию, где выступит на конференции по изменению климата: подробности

Также запланирован ряд встреч Владимира Зеленского с лидерами других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в городе Глазго.
Об этом сообщает Офис президента в Telegram-канале.
Глава украинского государства выступит на конференции в понедельник, 1 ноября.
"Также запланирован ряд встреч Владимира Зеленского с лидерами других государств", – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее сообщалось, что глава Китайской народной республики Си Цзиньпин не будет участвовать в конференции ООН по изменению климата в британском Глазго в начале ноября 2021 года.
Организаторы действа в Великобритании опасаются, что такое решение Китая остаться в стороне может стать прелюдией к отказу от Пекина ставить новые цели в сфере изменения климата в условиях энергетического кризиса.
Заметим, что конференция ООН по борьбе с изменением климата состоится с 31 октября по 12 ноября 2021 года. Пока ожидается, в мероприятии примут участие делегаты из почти 200 стран мира.
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