- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 285
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский упрекнул Европу в отношении российских самолетов и дронов
Владимир Зеленский раскритиковал реакцию Европы на нарушение Россией ее воздушного пространства.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал реакцию Европы на нарушение Россией ее воздушного пространства. Глава государства назвал эту реакцию «слабой».
Об этом он сказал в интервью Axios.
Зеленский выразил мнение, что во время российских нарушений воздушного пространства европейцы «должны были сбивать все».
«Очень слабая реакция. Они должны были сбивать все», — сказал президент Украины.
«Если кто-то находится на вашей земле и убивает ваших людей — вы должны отвечать. Если самолеты в вашем небе — вы должны их блокировать», — добавил он.
К слову, накануне генсек НАТО Марк Рютте назвал главную проблему с российским дронами: западные вооруженные силы не могут продолжать сбивать дешевые российские БпЛА дорогими ракетами. Рютте признал, что Альянсу «в краткосрочной перспективе» не хватает необходимого оборудования, но сообщил, что блок учится у украинцев и быстро разрабатывает новые, более дешевые технологии перехвата для дополнения традиционных способов борьбы.
Заметим, по данным Bloomberg, европейские дипломаты направили Кремлю четкое предупреждение: НАТО готово сбивать российские самолеты в случае дальнейших нарушений воздушного пространства Альянса.
«Если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта«, — отреагировал на такую информацию посол России во Франции Алексей Мешков.