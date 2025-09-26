Зеленский упрекнул Европу в отношении российских самолетов и дронов

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал реакцию Европы на нарушение Россией ее воздушного пространства. Глава государства назвал эту реакцию «слабой».

Об этом он сказал в интервью Axios.

Зеленский выразил мнение, что во время российских нарушений воздушного пространства европейцы «должны были сбивать все».

Реклама

«Очень слабая реакция. Они должны были сбивать все», — сказал президент Украины.

«Если кто-то находится на вашей земле и убивает ваших людей — вы должны отвечать. Если самолеты в вашем небе — вы должны их блокировать», — добавил он.

К слову, накануне генсек НАТО Марк Рютте назвал главную проблему с российским дронами: западные вооруженные силы не могут продолжать сбивать дешевые российские БпЛА дорогими ракетами. Рютте признал, что Альянсу «в краткосрочной перспективе» не хватает необходимого оборудования, но сообщил, что блок учится у украинцев и быстро разрабатывает новые, более дешевые технологии перехвата для дополнения традиционных способов борьбы.

Заметим, по данным Bloomberg, европейские дипломаты направили Кремлю четкое предупреждение: НАТО готово сбивать российские самолеты в случае дальнейших нарушений воздушного пространства Альянса.

Реклама

«Если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта«, — отреагировал на такую информацию посол России во Франции Алексей Мешков.