Зеленский попрекнул представителей Трампа: почему Уиткофф и Кушнер до сих пор не приехали в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стив Виткофф / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский резко осудил действия американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые неоднократно посещали Москву для переговоров, но ни разу не приехали в Киев. Глава государства назвал такое поведение представителей президента США Дональда Трампа откровенным неуважением и предложил им встретиться в другой стране, если их пугает сложная украинская логистика.

О недовольстве украинского лидера и деталях его общения с прессой пишет The Independent.

Прогулки по Красной площади вместо визита в Украину

Бывший магнат недвижимости Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер совершили уже несколько рабочих поездок в столицу России. Их последняя встреча с российским диктатором Владимиром Путиным прошла совсем недавно — в январе. Известно, что во время декабрьского визита они общались около четырех часов, после чего американские посланники даже прогулялись по Красной площади мимо мавзолея Ленина к стенам Кремля.

В то же время в украинскую столицу представители Трампа не приезжали ни разу, ограничившись лишь приемом официальной делегации из Украины в Майами.

Реакция Зеленского и альтернативные предложения

По словам Владимира Зеленского, игнорирование Киева на фоне постоянных поездок в Москву недопустимо и свидетельствует о неуважении. Президент отметил, что прекрасно понимает сложности с логистикой безопасности в Украине, однако отметил, что при желании встречу можно легко организовать на территории других европейских государств.

При этом глава государства призвал не делать относительно их приезда или неприезда большой сенсации. Он подтвердил, что украинская сторона поддерживает с Уиткоффом и Кушнером постоянную телефонную связь. Именно в ходе таких разговоров американские посланники выражают желание продолжать коммуникацию и двигаться в переговорном процессе.

Напомним, Зеленский прокомментировал перспективу будущих извинений со стороны России перед Украиной. Он подчеркнул, что ключевым условием любого урегулирования является ответственность виновных в соответствии с международным правом и полное возмещение ущерба.