- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 716
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский упрекнул Трампа из-за призывов к уступкам — детали
Зеленский прокомментировал попытки Трампа склонить Украину к уступкам.
Президент Владимир Зеленский считает несправедливым то, что президент США Трамп продолжает публично призывать Украину, а не Россию к уступкам ради мира.
Слова Зеленского передает издание Axios, которое записало 37-минутное телефонное интервью с главой государства и кратко изложило его суть.
Зеленский утверждал, что хотя Трампу может быть легче давить на Украину, чем на гораздо большую Россию, путь к установлению длительного мира не состоит в том, чтобы «дарить победу» Путину.
В издании напомнили, что Трамп дважды за последние дни заявил, что обязанность пойти на уступки лежит на Зеленском.
«Я надеюсь, что это только его тактика, а не решение», — сказал президент Украины Axios.
В то же время глава государства также поблагодарил Трампа за его миротворческие усилия и сказал, что его разговоры с Кушнером и Уиткоффом не предусматривают такого давления, которое Трамп использует публично.
«Мы уважаем друг друга», — сказал Зеленский, заверив, что он «не такой человек», легко уступающий под давлением.
Напомним, президент Зеленский также заявил, что украинцы против мирного соглашения с выходом ВСУ из Донбасса.
Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует как можно быстрее начать переговоры, комментируя встречу в Женеве с участием американских представителей.