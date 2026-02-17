Зеленский упрекнул Трампа из-за призывов к уступкам — детали

Зеленский обиделся на Трампа: в чем причина / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский считает несправедливым то, что президент США Трамп продолжает публично призывать Украину, а не Россию к уступкам ради мира.

Слова Зеленского передает издание Axios, которое записало 37-минутное телефонное интервью с главой государства и кратко изложило его суть.

Зеленский утверждал, что хотя Трампу может быть легче давить на Украину, чем на гораздо большую Россию, путь к установлению длительного мира не состоит в том, чтобы «дарить победу» Путину.

В издании напомнили, что Трамп дважды за последние дни заявил, что обязанность пойти на уступки лежит на Зеленском.

«Я надеюсь, что это только его тактика, а не решение», — сказал президент Украины Axios.

В то же время глава государства также поблагодарил Трампа за его миротворческие усилия и сказал, что его разговоры с Кушнером и Уиткоффом не предусматривают такого давления, которое Трамп использует публично.

«Мы уважаем друг друга», — сказал Зеленский, заверив, что он «не такой человек», легко уступающий под давлением.

Напомним, президент Зеленский также заявил, что украинцы против мирного соглашения с выходом ВСУ из Донбасса.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует как можно быстрее начать переговоры, комментируя встречу в Женеве с участием американских представителей.