Зеленский упрекнул Трампу, почему растут мировые цены на дизель

«Честное соглашение»: Зеленский ответил Трампу об атаках на российские НПЗ / © Associated Press

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После того, как президент Дональд Трамп снова потребовал от Украины прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, президент Владимир Зеленский объяснил эти атаки, заявив, что Киев реагирует на неоднократные атаки России.

Об этом в Зеленском сказал интервью ABC News

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«Я несколько раз говорил это президенту Трампу… его команде и его людям: мы хотим мира, мы готовы к прекращению огня, мы готовы приступить к любым шагам деэскалации», — сказал Зеленский. «И если россияне хотят, чтобы мы не атаковали их дизельное топливо, их нефтеперерабатывающие заводы, мы просим президента Трампа дать им сигнал не атаковать энергетическую инфраструктуру Украины».

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Он продолжил: «Не нападайте на нас. Не убивайте наших детей. Мы перестанем атаковать ваше дизельное топливо. И я думаю, что это справедливое, честное соглашение».

Президент уверен, что цены на топливо растут в первую очередь из-за войны на Ближнем Востоке и блокирования Ормузского пролива, а не из-за действий Украины.

«Все это понимают. Если мы хотим говорить с людьми честно, если хотим быть понятными, если хотим откровенно общаться со своими народами, люди должны слышать правду. Не стоит играть с людьми», — сказал Зеленский, намекая на Трампа.

Также он подчеркнул, что «правда на нашей стороне».

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Напомним, вчера Дональд Трамп отметился новым громким заявлением. Он заявил, что «пришло время для Украины избрать нового президента».

Также мы писали, что переговоры между Украиной и США в Майами, запланированные на 9–10 октября, завершились раньше, чем ожидалось. В Офисе президента объяснили, что встреча не отменялась, однако первый день консультаций пошел не по плану.

Также ранее президент США договорился с Владимиром Путиным о больших поставках российского дизеля в США и другие страны.

Между тем, СМИ сообщили, что США могут оставить Украину без разведданных, если Киев не прекратит бомбить НПЗ России.

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