Вопросы потенциального членства Украины в НАТО нельзя исключать из процесса переговоров по "завершению войны ". Прекращение войны в Украине может привести к ситуации, похожей на сложившуюся в Афганистане в 2021-м. Вряд ли кто-нибудь заинтересован в повторении подобных событий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ARD.

Комментируя заявления США о том, что Украина не может вступить в Североатлантический альянс, украинский президент сказал, что нельзя так просто снимать такие процессы с повестки дня. Тактика, включавшая "отсутствие уважения к человеческой жизни", привела к трагедии в Афганистане.

"Вы не можете просто убрать это со стола. Это так не работает. Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0", — подчеркнул Зеленский.

Тактика, включавшая "отсутствие уважения к человеческой жизни", привела к трагедии в Афганистане. Речь идет о том, Штаты и западные союзники в 2020 году, когда президентом был Дональд Трамп, приняли решение о выводе войск из Афганистана. Реализован он был уже при президенте Джо Байдене в 2021-м. Тогда США пришлось беспорядочно выводить войска из страны, а Талибан быстро захватил столицу Кабул и взял власть в Афганистане.

"Так есть опыт того, что происходит, когда кто-то заканчивает что-то, не продумав, и очень быстро отступает", — сказал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни в коем случае не снимет членство страны в Североатлантическом альянсе со стола переговоров. По словам президента, мол, сейчас именно российский "фюрер" "имеет решающее слово — кому быть в НАТО, кому нет".

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