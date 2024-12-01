Зеленский успешно играет с Трампом в дипломатию – Politico

Зеленский ищет дипломатические решения, чтобы наладить отношения с Трампом. Для этого Киеву придется пересмотреть свою позицию по условиям окончания войны.

Назначение будущим президентом США Дональдом Трампом бывшего советника по национальной безопасности и отставного генерала США Кита Келлога на должность своего спецпредставителя "войны и мира", в некоторой степени успокоило Киев, обеспокоенный сменой власти в США.

Об этом пишет Politico.

Келлог, известный сторонник мира через силу, публично утверждал, что любое соглашение, которая положит конец войне, должно содержать надежные гарантии безопасности для Украины, чтобы обеспечить прочный мир и предотвратить новое российское вторжение.

"Келлог не сторонник того, чтобы просто сдаться и позволить Путину получить все, что он хочет… Это тот, с кем может работать украинский президент Владимир Зеленский и его окружение, и лидер Украины уже ловко приспосабливается к изменившейся политике в Вашингтоне и к меняющейся политической динамике в Европе. Он демонстрирует готовность сесть за стол переговоров, чтобы предоставив Путину возможность быть "мистером Нет", который вызовет гнев Трампа", – пишет издание.

Именно это Зеленский и сделал в пятницу в ходе интервью Sky News.

"Это был мастер-класс умного дипломатического маневрирования, с дразнящим предложением о том, как закончить горячую фазу войны с принятием Украины в НАТО, но с "зонтиком" альянса, который распространяется только на 80% территории, все еще контролируемой Киевом. Это дало бы Украине свободу позже дипломатически решить, что делать с оккупированными территориями", – говорится в статье.

Пока неясно, сработает ли этот план Зеленского. Автор статьи считает, что вступление Украины в НАТО при Трампе еще менее вероятно, чем при Байдене. Кроме того, в Кремле неоднократно заявляли, что никогда не согласятся на вступление Украины в НАТО, и даже разговоры о такой возможности действуют на российскую власть, "как красная тряпка для разъяренного быка".

Но могла ли быть другая цель у этого заявления украинского президента? По мнению издания, это больше было похоже на демонстрацию готовности Зеленского сотрудничать с Трампом и рассматривать разные варианты.

Для этого Киев будет искать дипломатические решения. И главная цель Зеленского в его отношениях с Трампом заключается в том, чтобы в любом провале мирной инициативы обвинили именно Путина.

Напомним, по словам Зеленского, войну в Украине можно закончить в 2025 году, если давить на РФ благодаря усилению Украины и через дипломатические инструменты.

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