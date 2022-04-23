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Зеленский устроил пресс-конференцию в метрополитене: онлайн-трансляция

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Зеленский устроил пресс-конференцию в метрополитене: онлайн-трансляция

скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский устроил 23 апреля пресс-конференцию в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.

В то же время в подземке продолжают курсировать поезда, которые были видны во время трансляции.

Комментируя этот факт, глава государства сказал, что вот и ответ на вопрос о том, не боится ли он покушений.

В частности, Зеленский ответил на вопрос о том, почему президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. Он сказал, что действия главы Кремля оценить сложно.

Смотрите онлайн-трансляцию пресс-конференции Зеленского на YouTube-канале ТСН:

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