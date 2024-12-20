Зеленский утвердил более 30 дипломатических назначений: кто в списке новых послов

Новым представителем Украины в ООН стал бывший посол в Германии и Бразилии Андрей Мельник.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с дипломатической командой утвердил новые кандидатуры на должность украинских послов.

Об этом он сообщил в традиционном вечернем обращении в пятницу, 20 декабря.

“Я согласовал более 30 решений. Среди которых Нариман Джелял – в Турцию, Алена Гетьманчук – представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник – представителем Украины в ООН и другие", — сказал Зеленский.

Соответствующие указы должны вскоре появиться на сайте президента Украины согласно дипломатическим процедурам.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил о достигнутых во время недавней поездки в Брюссель новых договоренностях по ПВО, и поблагодарил Германию за уже переданную дополнительную систему IRIS-T.

"Говорил также сегодня с президентом Чехии, в том числе о том, как увеличить поставки снарядов и производство оружия для нашей обороны", — добавил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о продвижении по усилению украинского ПВО. Подтверждены поставки нескольких систем.

Читайте также: