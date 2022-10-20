Зеленский утвердил санкции СНБО против российских олигархов и родных Путина

В частности, под санкции оказались Кабаева и двоюродный брат президента России.

Президент Украины Владимир Зеленский двумя указами ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда граждан России и компаний страны.

Об этом свидетельствуют датированные 19 октября документы, опубликованные на сайте президента.

В санкционный список попали более 3800 физических и юридических лиц – 2507 и 1374 соответственно.

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Введение ограничений прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Это была большая, сложная, кропотливая работа. После того, как будет публикация этих санкций, там будут довольно неожиданные фамилии олигархов России и очень большое количество компаний, предприятий и так далее", – заявил чиновник в эфире "24 канала".

Он добавил, что санкции в отношении одного человека "будут разделены на определенный промежуток времени".

"Это происходит с учетом вопросов национальной безопасности, по письму одного из наших ведомств. Но я не могу сказать, что это исключение. Это определенная отсрочка", — пояснил секретарь СНБО.

Кто попал под санкции

Согласно опубликованному приложению к указам, в санкционный список попали гендиректор телекомпании "Первый канал" Константин Эрнст, телеведущая Тина Канделаки, двоюродный брат президента РФ Игорь Путин, вероятная любовница президента РФ Алина Кабаева и другие.

Что касается юридических лиц, то речь идет об ограничениях в отношении АО "Альфа-Банк", ООО "Сбербанк факторинг" и т.д.

Напомним, 30 сентября СНБО принял решение о введении новых санкций против родственников Путина, артистов-коллаборантов из Украины, представителей "правительств "ЛНР/ДНР" и других.

12 октября Зеленский утвердил санкции против российского олигарха Олега Дерипаски, экс-президента Виктора Януковича, украинского олигарха Сергея Курченко, экс-министра обороны Украины Павла Лебедева. Ограничения предусматривают блокировку активов сроком на 10 лет.

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