Зеленский утвердил состав команды переговорщиков: кто в нее вошел

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о создании делегации Украины для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира.

Об этом говорится в распоряжении президента №14/2025 от 15 марта.

Возглавит делегацию руководитель ОПУ Андрей Ермак. Также в состав команды переговорщиков вошли:

министр иностранных дел Андрей Сибига;

министр обороны Рустем Умеров;

заместитель руководителя ОПУ Павел Палиса.

"Разрешить главе делегации вносить по согласованию с министром иностранных дел Украины изменения в состав делегации Украины; привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов", — отмечается в документе.

Напомним, в Турции заявили, что главное препятствие для мирного урегулирования войны в Украине – это потеря доверия между Киевом и Москвой. В то же время Анкара снова подчеркнула, что готова стать площадкой для переговоров.

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